Lombardia Covid, oggi in Lombardia 1876 nuovi positivi con 38.593 tamponi effettuati e 66 decessi 41

In Lombardia sono 1876 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. E 66 i decessi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale dunque a 26.405. Dei 1876 nuovi casi, 73 sono debolmente positivi (4.8% dei positivi sui tamponi effettuati). Aumenta di 3 unità il numero delle terapie intensive: 428. Trentuno ricoverati in più: 3.650. I dati arrivano a fronte di 38.593 nuovi tamponi eseguiti, (29.232 molecolari e 9361 antigenici) per un totale di 5.311.238. Totale dei guariti 434.486; dimessi 3572. Ecco, di seguito, la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Milano +434, di cui +187 a Milano città; Bergamo +80; Brescia +373; Como +175; Cremona +71; Lecco +16; Lodi +41; Mantova + 145; Monza e Brianza +113; Pavia +99; Sondrio +55; Varese +199.