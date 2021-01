In Evidenza, Vivi Città Sesto, degrado ed incuria: ora il Comune pensa al quartiere Restellone 52

Dopo anni di degrado ed incuria e a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti finalmente il quartiere Restellone di Sesto San Giovanni comincia a ricevere le dovute attenzioni. In questi giorni il presidente del Consiglio comunale di Sesto Giovanni Fiorino si è recato sul posto per verificare di persona la situazione che, come da lui riferito, “effettivamente non è delle migliori”. “Credo in ogni caso-ha aggiunto Fiorino-che un tentativo di sistemazione, anche provvisoria, debba essere fatto. A tal proposito ho già avuto la disponibilità di uno sponsor disposto a darmi una mano. Vedrò come posizionare i fiori nel migliore dei modi e come far ripulire il piccolo giardino”. “Sono sicuro-ha concluso il presidente del Consiglio comunale-che, una volta terminati i lavori della metropolitana, il quartiere Restellone tornerà a risplendere”. E’ anche l’augurio dei tanti residenti nella zona.