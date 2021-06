Cronaca, In Evidenza Sciopero dei mezzi Atm, metropolitane chiuse fino alle 15. Riduzione della circolazione per bus e tram 24

E’ iniziato alle 8.45 di questa mattina lo sciopero Atm che vede la chiusura di tutte le linee della metropolitana fino alle ore 15. L’agitazione riprenderà poi dalle ore 18 fino al termine del servizio. Per quando riguarda Sesto San Giovanni non si potrà accedere, nel corso dello sciopero, alle fermate di Sesto Marelli, Sesto Rondò e Sesto Primo Maggio. Sono inoltre previste possibili riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus. Tanti i disagi per i cittadini che si spostano con i mezzi pubblici. La protesta nazionale è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil, Cisal ed Ugl a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

