Cronaca, In Evidenza Non rispetta l'alt della Polizia, la sua corsa in auto termina a Sesto: arrestato pusher con oltre un chilo di droga nel marsupio

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Sesto San Giovanni dalla Polizia del Commissariato Garibaldi Venezia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il pusher è stato trovato in possesso di oltre un chilo di eroina. Tutto è iniziato nel pomeriggio di giovedì quando gli agenti in via Ponte Nuovo a Milano hanno intimato l’alt al 41enne in auto. Quest’ultimo ha però deciso di non rispettarlo proseguendo la sua corsa. Ne è quindi nato un pericoloso inseguimento tra le vie dei quartieri Crescenzago e Adriano. La fuga dello spacciatore si è interrotta in viale Edison a Sesto. La sua macchina si è schiantata contro un marciapiede e si è spenta. Lo spacciatore infine, sceso dalla vettura, ha tentato di dileguarsi a piedi gettando via un marsupio. Ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a recuperare il borsello. Al suo interno sono stati trovati due panetti di eroina dal peso totale di un chilo e 34 grammi. Per il pusher sono scattate le manette.

