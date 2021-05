Cronaca, In Evidenza La brutta esperienza di una cittadina sestese nell’hub vaccinale dell’ex area Philips di Monza 132

Non è rimasta per niente soddisfatta del servizio ricevuto la signora M.T, residente a Sesto San Giovanni, rientrante nella categoria over 70, che nei giorni scorsi si è vaccinata (prima dose) presso l’hub allestito nell’ex area Philips di Monza. La poca sensibilità ed empatia mostrata dal personale medico è ciò che ha maggiormente provocato delusione nella signora. “I pazienti andrebbero accompagnati ed ascoltati in questi momenti delicati in cui c’è in gioco la salute, bene prezioso”, riferisce. Riceviamo e pubblichiamo il racconto della sua esperienza inviato al nostro giornale.

“In data odierna (3 maggio, ndr) mi reco presso la struttura allestita nell’area ex Philips di Monza. Ho l’appuntamento alle 14.50, ma già alle 14.30 entro per l’accettazione. Alle 15.15 ho circa 80 persone davanti. Alle 15.50 nella sala piena di gente si diffonde la notizia che i vaccini sono terminati e devono arrivare dall’ospedale San Gerardo di Monza. Oltre a questi inconvenienti e ad essere uscita dalla struttura alle 16.45, vorrei segnalare quanto il medico preposto sia stato sgarbato e maleducato nei miei confronti. Ho esposto alcune mie difficoltà e richiesto chiarimenti ed indicazioni per il richiamo di AstraZeneca, ma non c’è stato modo di avere risposte né esaustive nè professionali, ma sono stata trattata in maniera sbrigativa e arrogante. Sono molto delusa dal trattamento ricevuto e dalla poca sensibilità dimostrata e vorrei far presente che i pazienti andrebbero “accompagnati” e “ascoltati” in questi momenti delicati in cui c’è in gioco la salute, bene prezioso. Premetto che il medico non indossava la mascherina e attorno al punto vaccinale c’era un assembramento che non garantiva nemmeno la privacy dovuta. Non mi è stato nemmeno richiesto di sostare per 10/15 minuti seduta (come invece dovrebbe essere prassi) dopo il vaccino, data la confusione che si era generata all’interno del padiglione. Essendo stata accompagnata da mia figlia, ho atteso in macchina il tempo dovuto per accertarmi di non avere reazioni al vaccino, poi mi sono recata a casa, sicuramente insoddisfatta del servizio ricevuto. Spero che questa segnalazione possa servire affinché episodi come questo da me descritto (totale mancanza di organizzazione e personale decisamente poco empatico e disponibile) vengano in futuro evitati e il medico in questione cambi atteggiamento durante il suo servizio nella campagna vaccinale”.

Foto di repertorio

